Dicas da PSP para ir de férias descansado

Em tempo de férias a Polícia de Segurança Pública (PSP) deixa alguns conselhos para que nada condicione os seus dias de descanso.

Assim, a PSP aconselha a aderirem ao programa “Verão Seguro – Chave Direta” que é gratuito e pode ser solicitado oportunamente no site www.psp.pt – link – Chave Direta ou em qualquer Esquadra da PSP.

Este Programa consiste numa vigilância mais assídua da PSP a residências temporariamente desabitadas, a fim de verificar se as portas e janelas estão intactas ou se houve alguma tentativa de arrombamento.

Porque a prevenção nunca é demasiada, a PSP relembra alguns conselhos antes de se ausentar:

▪ peça a alguém que abra regularmente as persianas e cortinados durante o dia e ligue a iluminação interior algumas noites;

▪ não diga a estranhos que vai de férias;

▪ feche bem as portas e janelas;

▪ não deixe acumular correspondência, peça a alguém de sua confiança para a recolher;

▪ guarde em lugar seguro joias, dinheiro, valores e objetos de arte e catalogue, se possível, os seus objetos de valor e anote os seus números de série.

Se vai viajar de automóvel, a PSP deixa também alguns conselhos, pois lembre-se que a segurança começa na fiabilidade do seu automóvel.

É indispensável verificar as condições de segurança do seu veículo, especialmente o estado dos pneus, as pastilhas, os travões, a direção, os amortecedores, o estado dos para-brisas e o funcionamento das luzes e dos faróis. Não se esqueça também do triângulo e do colete refletor, que devem estar junto do condutor.

Igualmente importante é o acondicionamento da bagagem, que deve estar distribuído de forma a haver maior estabilidade do veículo.

Outro fator que também deve ter em conta ao longo da viagem é fazer paragens regulares, mesmo que não se sinta cansado. Evite manobras perigosas e não exceda os limites de velocidade.

A PSP aconselha ainda a não ingerir bebidas alcoólicas e não tome medicação que possa interferir nos seus sentidos.

Antes de se ausentar da sua residência, comunique-nos e boas férias. Manteremos a sua residência sob vigilância policial.