Diasdental propõe um novo conceito na estética dentária

A Diasdental, fundada em 1992, enquanto laboratório de prótese dentária, esteve sempre na vanguarda da tecnologia. HOJE, Aposta na qualidade e estética dentária para servir os pacientes das clínicas com que trabalha, assume Vítor Dias.

O diretor técnico e fundador da Clinica Técnico Dentária Diasdental, em entrevista ao CH dá a conhecer o novo conceito da Diasdental.

CIDADE HOJE (CH): Fale-nos um pouco da história e evolução da Diasdental?

Vítor Dias (VD): A Diasdental foi fundada em 1992, na sua génese como laboratório prótese dentária, uma vez que eu tinha acabado de chegar da Alemanha onde vivi durante 20 anos, onde estudei e trabalhei em prótese dentária.

A Diasdental enquanto laboratório esteve sempre na vanguarda da tecnologia, sendo a nossa principal aposta a qualidade e estética dentária para servir os pacientes das clínicas com que trabalhávamos.

O mercado foi evoluindo devido à massificação de informação disponível na internet, redes sociais e até através dos programas televisivos; o consumidor foi-se tornando cada vez mais exigente e informado e nós achamos que estava na altura de dar um salto e ficarmos mais perto do consumidor final do nosso produto para perceber melhor as suas expectativas. Foi nesse momento que decidimos mudar de instalações para o centro da cidade, onde estamos desde 2010.

A medicina dentária e a reabilitação oral tem tido uma evolução exponencial nos últimos anos, com necessidade de adaptação rápida e formação constante para acompanharmos o mercado e os novos materiais.

No período entre 2011-2014 vivemos momentos difíceis. Tínhamos feito elevados investimentos em infraestruturas e maquinaria e o nosso volume de negócios não refletia esse investimento. As famílias estavam com graves problemas financeiros e não se deslocavam aos nossos clientes e, quando o faziam, optavam por tratamentos mais conservadores e mais económicos. Por essa altura entendemos que teríamos de nos reinventar.

A partir de 2017 foi feito um esforço de criar a nossa própria clínica no sentido de colocar toda a nossa experiência na área da prótese ao serviço dos cidadãos de Famalicão.

Em 2018 o sonho torna-se realidade e inicia-se uma nova fase da Diasdental, deixando de se dedicar em exclusivo à fabricação de próteses dentárias, torna-se então num Gabinete Técnico Dentário, ou seja, a prática de serviços de medicina dentária especializada mais vocacionada para a reabilitação oral.

CH: O que diferencia a Diasdental das outras clínicas?

VD: A Diasdental devido à sua larga experiência em reabilitação oral pode propor ao paciente as mais diversas soluções na área da prótese, seja um caso complexo com necessidade de próteses mais elaboradas e planeadas para aquele caso concreto, seja a correção de um pequeno “defeito” no sorriso do paciente.

Numa primeira fase tentamos sempre uma abordagem mais conservadora e minimamente invasiva, mas existem situações em que temos de optar por tratamentos mais extremos.

CH: Porque deve um paciente optar pela Diasdental em detrimento da concorrência?

VD: A bem da verdade, a Diasdental não vem oferecer concorrência às outras clínicas já presentes em Famalicão, o que estamos a propor é um conceito diferenciado. Apostamos essencialmente na reabilitação oral e na estética dentária. Neste sentido, o que propomos aos pacientes é a possibilidade de acompanhar, passo a passo, a sua reabilitação, a evolução e construção do seu “novo sorriso”.

Fazendo uma análise inicial do paciente, apresentamos as várias soluções disponíveis para o seu caso e vamos fazendo as alterações que o paciente ache conveniente.

Como somos nós que produzimos as nossas próteses, o paciente pode observar os materiais e as várias fases do seu trabalho, de forma a atingir o resultado pretendido.

Este conceito de proximidade permite um maior conhecimento do paciente em relação a uma área que muitas vezes parece tabu.

CH: A estética dentária é uma área que o apaixona?

VD: É uma área que veio para ficar e em constante transformação. A exigência da sociedade na procura da perfeição, há já muitos anos que digo que a saúde e bem estar “é o que está a dar”, e a realidade é que se verificar na nossa cidade proliferam gabinetes de estética, barbearias, e salões de cabeleireiro, qual deles o mais inovador e com decorações excêntricas.

O consumidor tem cada vez mais um sentido de estética muito apurado e sabe que o rosto, seja cabelo, sobrancelha, pele e dentes são o seu cartão de visita e pode ser uma grande vantagem no momento da procura de emprego, num mercado cada vez mais competitivo em que as competências intelectuais já não são o fator determinante.

As técnicas da estética dentária são hoje em dia minimalistas, sem dor, sem anestesia e muitas vezes sem qualquer desgaste nos dentes do paciente.

Atualmente fala-se muito em facetas dentárias como sendo a mais recente inovação da prótese estética, no entanto nós, na Diasdental, já realizamos essa técnica há mais de 25 anos.

CH: As especializações na medicina dentária são uma mais-valia para o paciente?

VD: Sem dúvida, o paciente só tem vantagem em ser visto pelo especialista de determinada área, aquele conceito de médico, ou dentista de toda a vida já se encontra ultrapassado.

Na Diasdental o paciente pode passar por vários especialistas dependendo do tipo de tratamento que tenha a realizar.

Apesar de estarmos mais direcionados para a reabilitação e estética dentária, muitas vezes para atingirmos os resultados pretendidos necessitamos da intervenção de todos os nossos clínicos, assim temos especialista em implantologia e cirurgia oral, endodontista, especialista em estética dentária e o técnico de prótese dentária que trabalham em sintonia em prol do melhor resultado para o nosso paciente.

CH: O que acha do mercado de Famalicão para trabalhar?

VD: Acho que estão a aparecer cada vez mais e melhores soluções para os famalicenses que, muitas vezes, tinham de se deslocar fora do concelho para realizar certos tipos de tratamentos. Foram vários os pacientes famalicenses que encontrei nas clínicas dos meus clientes do Porto, Guimarães, Póvoa de Varzim e Braga.

Atualmente, considero que esta situação já não se justifica. Temos bons especialistas e conceitos interessantes no concelho, o caso da Diasdental é apenas um e que está direcionado para uma área concreta.

Os pacientes só têm a ganhar e devem aproveitar a possibilidade de realizar todo o tipo de tratamento perto de casa por profissionais de elevada qualidade.

Por exemplo, a colocação de implantes, muitas vezes associada a especialistas das grandes cidades vizinhas, temos neste momento muitos implantes colocados e já reabilitados e consideramos ser uma das nossas melhores competências.

De fato aliamos um clínico com elevada qualidade e com mais de 20 anos de experiência e um técnico de prótese dentária cuja especialização é precisamente prótese sobre implantes.

Sem falsas modéstias, ainda poucos em Portugal realizavam próteses sobre implantes e eu já tinha feito a minha especialização em Madrid onde tirei o primeiro prémio de melhor trabalho apresentado em 1996.

Por este motivo e por todos os outros já referidos acho que os pacientes em Famalicão têm ao seu dispor excelentes condições para a realização dos seus tratamentos dentários.