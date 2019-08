Dias muito quentes e noites tropicais: Temperaturas sobem até 8 c.º esta semana

Avizinham-se dias de muito calor em Portugal continental. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para uma subida generalizada das temperaturas, sendo que nalgumas regiões a subida pode ser de até 8 c.º.

Na região do minho o dia mais quente será a próxima quinta-feira com os termómetros a ultrapassar os 37 c.º. Nas zonas costeiras as temperaturas serão ligeiramente inferiores, a rondar os 27 e os 31 graus.

Nota também para as noites que serão consideradas tropicais, sempre acima dos 20c.º.