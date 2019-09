Dias à Mesa regressam com o Dona Maria Beer Fest

Estão de regresso os “Dias à Mesa”, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Famalicão que associa a gastronomia a eventos culturais e desportivos.

Este mês há dose dupla. A francesinha é rainha de 19 a 22, através do Dona Maria Famalicão Beer Fest, promovido pelo Círculo de Cultura Famalicense (CIDADE HOJE Rádio/Jornal/Televisão), enquanto que os pratos vegetarianos acompanham a Feira de S. Miguel, de 27 a 29.

São duas sugestões que atestam a diversidade dos pratos propostos pelos restaurantes aderentes, recheados, também, de muita festa e animação. A francesinha acompanha, então, a segunda edição do Dona Maria Famalicão Beer Fest, um festival urbano de cerveja que vai decorrer ao longo dos quatro dias, na Praça D. Maria II, com boa música e bom ambiente, com a chancela do Círculo de Cultura Famalicense. No local, para além da cerveja há, ainda, uma zona de restauração de Street Food.

Os pratos vegetarianos aparecem com a Feira de S. Miguel, evento que assinala as colheitas, juntando os produtores locais e expondo os produtos da terra.

O Dias à Mesa arrancou no Carnaval, com o Cozido à Portuguesa. Nas Festas de Maio houve Rojões e a Feira Medieval e Viking fez-se acompanhar do tradicional Bacalhau.