Dias à Mesa regressa com as massas para dar energia para a Meia Maratona

Esparguete, fusili, lasanha, macarrão ou carbonara são alguns dos pratos com massas que vão estar em destaque a partir desta quinta-feira até domingo, nos Dias à Mesa, iniciativa que surge integrada na Meia Maratona de Famalicão que se realiza na manhã deste domingo.

Entretanto, um dia antes, no sábado, decorre um Showcooking alusivo à temática com uma proposta de Carbonara Tradicional, dinamizado pelo Restaurante La Via. O evento decorrerá pelas 16h30, na Cozinha Experimental da Praça, sendo de entrada gratuita.

Os restaurantes aderentes à iniciativa são os seguintes: Alfa; Bis – Pasta&Risotto; Bisconde; Bubbles; Fusilli; Moutados; Neto; Oprato; Príncipe; Refresco e Sabores do Algarve.

O Dias à Mesa é uma iniciativa da Câmara Municipal que tem associadas atividades culturais e desportivas à gastronomia.