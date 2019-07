Dia Mundial dos Avós celebrado com amor e muita alegria em Famalicão

Através de iniciativas como os “Mais e Melhores Anos”, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão proporciona atividade física e vitalidade aos seniores do concelho, mas é através de iniciativas como o Piquenique, o Passeio Convívio ou o Dia dos Avós, que a autarquia acarinha e alegra os seus seniores.

Na passada sexta-feira, assinalou-se o Dia Mundial dos Avós e a autarquia reuniu famílias inteiras no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe, para homenagear os avós do concelho.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “todos os gestos e toda a atenção que possamos ter para com os nossos seniores são bem-vindos. Este é mais um evento que tem como propósito tira-los de casa e trazer um ambiente onde estão rodeados de amor e carinho, um evento que lhes proporciona atividades com grande vitalidade, mas também convívio e muita animação”.

Boa disposição, convívio intergeracional, e momentos de lazer e brincadeira marcaram o convívio que se prolongou durante toda a tarde.