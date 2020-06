Dia Mundial do Ambiente com debate online

O Dia Mundial do Ambiente vai ser assinalado esta sexta-feira, dia 5 de junho, com uma sessão online do “Ambientar-se”. Está marcada para as 18h30, com a participação, no debate, de todas as Associações parceiras desta iniciativa, que são: AREA -Associação Amigos do Rio Este, Associação Famalicão em Transição, H2Ave – Associação Movimento Cívico para a Dinamização e Valorização do Vale do Ave, Vento Norte – Associação de Defesa do Ambiente e Ocupação dos Tempos Livres e YUPI – Associação para o Desenvolvimento Local. A moderação estará a cargo da Equipa do Parque da Devesa.

O debate partirá da visualização prévia do filme “Os Doze”, para ver em: https://vimeo.com/374476997, que relata a história de

12 líderes espirituais, com sabedorias ancestrais, e que se reúnem em Nova Iorque (2017), a convite da ONU. Cada um deles representa uma força, uma qualidade que, conjugada com a dos outros, mostra-nos um caminho para um futuro e um mundo melhor.

Comum a todos, é o facto de defenderem uma relação de maior proximidade e amor com a “mãe natureza”, que deve ser escutada, acarinhada e respeitada.

O debate, em formato digital, irá acontecer na plataforma Zoom, com participação gratuita mediante inscrição obrigatória, através do formulário goo.gl/tNamg6 até 4 de junho às 18h00 (ou através do email: [email protected].)