Dia Internacional dos Museus com programa online

O Dia Internacional dos Museus, que se celebra a 18 de maio, será assinalado em Famalicão com um programa online, a partir do facebook da Rede de Museus, em @rededemuseusdevilanovadefamalicao.

Sobre o tema: “Museus para a igualdade: diversidade e inclusão”, estão previstas duas dezenas de atividades, desde música, cinema, oficinas, visitas guiadas e debates. Um programa que se estende de 15 a 18 de maio.

Quanto ao debate, é da responsabilidade da Rede de Museus de Famalicão, em parceria com a Fundação de Serralves, logo na sexta-feira, dia 15, pelas 17h00, difundido através da plataforma online Zoom.

Para o debate, intitulado “Agenda 2030 e instituições culturais: diversidade e inclusão”, foram convidados Alexandra Serra, investigadora da FPCE–UP; António Gouveia, diretor do parque de Serralves; e Ricardo Nicolau, adjunto do diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves. Para moderar o debate estará Francisco Jorge, Chefe da Divisão de Planeamento Estratégico, Economia e Internacionalização do Município de Vila Nova de Famalicão.

O objetivo é levar as instituições a contribuir para a promoção da adoção de valores, comportamentos e atitudes que, a nível local, procurem responder a problemas globais.

A participação e acesso ao debate são gratuitos, no entanto, é obrigatório fazer a inscrição enviando um email para [email protected].

Para além do debate, destaque ainda para um conjunto de atividades como o concerto da fadista “Madur” “Vem de expresso”, no Museu Ferroviário; as oficinas da Casa de Camilo “Casa de Papel”; o Museu da Indústria Têxtil apresenta “Estampar Emoções”; e na Fundação Cupertino de Miranda “Faz a tua exposição”. Este ano há também “Noite no Museu” Bernardino Machado, com uma visita guiada pelo Palacete Barão da Trovisqueira, em direto.

Em concordância com o tema proposto para o Dia Internacional dos Museus 2020, “Museus para a Igualdade: Diversidade e Inclusão”, as atividades do Museu Ferroviário contarão com interpretação em Língua Gestual Portuguesa. Também a atividade “Musear por Vila Nova de Famalicão” que decorre no dia 18, pelas 10h30 e pelas 15h30, e apresenta os doze museus da Rede, seguindo dois percursos, estará disponível em inglês.

Refira-se que Vila Nova de Famalicão celebra o Dia Internacional dos Museus desde 2009. Desde a sua criação em 2012, a Rede de Museus é responsável pela organização do Dia Internacional dos Museus e da Noite Europeia dos Museus promovendo anualmente programas diversificados nas 12 unidades museológicas que a compõem. Em 2019, as comemorações em Vila Nova de Famalicão realizaram-se entre 16 e 19 de maio, promovendo 72 atividades com um alcance de cerca de 5 061 participantes. Em 2020, no atual contexto de Pandemia, e de portas fechadas, a Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão desenvolveu o programa online comemorativo, a partir do facebook da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão.