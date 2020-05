Devido à pandemia covid-19, a Associação de Dadores de Sangue de VN Famalicão não comemora, este ano, o Dia do Dador de Sangue Famalicense, habitualmente assinalado a 10 de junho. No entanto, nesse dia, a associação promove a habitual colheita de sangue, no centro pastoral de Famalicão.

A colheita, que tem o apoio das Guias da paróquia de Santo Adrião, decorre entre as 9 e as 12 horas, pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.