Dia de Reis celebrado com crianças e seniores famalicenses

Foi com as vozes afinadas das crianças e seniores do concelho que esta segunda-feira, dia 6 de janeiro, Vila Nova de Famalicão levou os votos de um bom ano a toda a comunidade.

O Dia de Reis foi hoje assinalado com o Cantar dos Reis Infantil, na Casa das Artes, e com o Cantar dos Reis Sénior, no Pavilhão Municipal das Lameiras, naquela que é uma das tradições mais antigas promovidas pela autarquia famalicense e uma das mais acarinhadas pela comunidade, conforme lembrou o Presidente da Câmara Municipal.

“Fico naturalmente muito satisfeito por ver que esta é uma tradição que se mantém com o envolvimento e entusiasmo de todos os famalicenses, dos oito aos oitenta. É bom começar o ano com esta alegria contagiante”, referiu Paulo Cunha.

Recorde-se que o Cantar dos Reis Infantil, que amanhã de manhã volta a encher a Casa das Artes, conta este ano com a participação de perto de 800 crianças do ensino pré-escolar e 1.º Ciclo de várias instituições educativas do concelho. Depois das atuações de hoje da Associação de Moradores das Lameiras, da Casa do Pessoal do Hospital de Vila Nova de Famalicão, da Creche Mãe, da Creche e Jardim de Infância Nossa Senhora da Guia, Creche e Jardim de Infância Nossa Senhora da Lapa e do ACB – Jardim de Infância, amanhã é a vez da EB de Valdossos, EB de Mões, EB Conde São Cosme e Mais Plural subirem ao palco.

Refira-se ainda que o Cantar dos Reis Sénior desta tarde contou com a participação de perto de um milhar de seniores, provenientes das várias instituições sociais do concelho.