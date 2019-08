A comunidade de Vale São Martinho assinalou no passado sábado, 3 de agosto, o Dia da Freguesia e a sessão solene comemorativa da data trouxe ainda mais motivos de festa com o anúncio e apresentação do projeto de requalificação da zona envolvente da igreja.

A proposta apresentada reúne um conjunto de infraestruturas e acessibilidades que permitem tanto a requalificação do espaço envolvente da igreja, como a sua ligação com os espaços exteriores do Centro Paroquial, através da criação de uma nova via paralela à Avenida Padre José Ferreira Correia e de um parque de estacionamento, com aproximadamente 40 lugares, conseguindo assim uma harmonização e ligação do espaço público daquele local.

O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Oliveira, lembrou que esta intervenção estava no topo das prioridades do executivo da Junta e agradeceu o apoio da autarquia, sem o qual a concretização desta intervenção não seria possível. A sessão solene do Dia da Freguesia de Vale São Martinho ficou ainda marcada pela homenagem a vários cidadãos, nomeadamente aos bombeiros voluntários naturais da freguesia, e pela homenagem póstuma a Augusto Correia da Silva, presidente da Assembleia de Freguesia.