Dia da empresa no Agrupamento D. Sancho I

A sétima edição do Dia da Empresa decorreu na tarde desta quinta-feira. O Agrupamento de Escolas D. Sancho I assinalou esta parceria que tem permitido afirmar o estreitamento das relações do Agrupamento com as empresas e outras instituições.

Ao longo do dia houve vários momentos, com troca de experiências e de conhecimentos, mas na sessão de abertura, que decorreu durante a tarde, Helena Pereira, diretora do Agrupamento, enquadrou esta efeméride no plano de ação do Gabinete do Emprego e Empreendedorismo da Escola, assinalando a vitalidade e dinamismo que estas parcerias têm potenciado na educação e formação dos alunos que frequentam os cursos profissionais; dirigiu também um cumprimento muito especial ao palestrante do dia, Manuel Serrão.

Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, felicitou a escola pela iniciativa, reforçando a importância desta aproximação ao tecido empresarial, realidade mais que pertinente no atual contexto educativo e formativo.

A cerimónia prosseguiu com a assinatura de protocolos de cooperação com as empresas e instituições com as quais a escola estabeleceu novas linhas de ação. Foram também anunciadas as empresas patrocinadoras dos prémios de mérito e excelência para os melhores alunos, através da doação de uma quantia monetária para esse efeito.

Na parte final do evento, a diretora entregou um certificado de reconhecimento e agradecimento às dezenas de representantes das empresas e outras instituições com quem a D. Sancho tem desenvolvido parcerias e projetos em variados níveis.