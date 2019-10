Nesta quarta-feira assinalou-se o Dia Mundial da Alimentação.

Comer bem e saudável é uma preocupação da autarquia famalicense e, por isso, desde 2016 que pelo menos uma vez por mês, é servida uma refeição vegetariana nas 60 escolas do 1.º ciclo e jardins de infância do concelho, abrangidas pelo serviço de refeições do município, para além da fruta que é fornecida duas vezes por semana a todos os estabelecimentos de ensino até ao 1º ciclo (incluindo pré-escolar).

Para assinalar a data, o Presidente da Câmara Municipal de Famalicão escolheu almoçar com as crianças da Escola Básica de Vilarinho das Cambas.

A refeição terminou com uma peça de fruta e alguns ensinamentos passados pelos mais novos, escreveu Paulo Cunha no facebook.

Os almoços nas cantinas são uma prática recorrente do autarca e restante equipa.

A medida tem como objetivo a supervisão das refeições que estão a ser servidas às crianças do concelho.