DGS reduz intervalo entre doses da vacina Pfizer

A Direção-Geral da Saúde publicou esta terça-feira, dia 3 de agosto, uma norma que define que o intervalo entre as doses da vacina da Comirnaty, da farmacêutica Pfizer/BioNtech, contra a Covi-19 passa a ser de 21 a 28 dias. A norma divulgada contraria a decisão de alargar o intervalo de toma, tomada no dia 1 de março.

O coordenador da task force da vacinação contra a covid-19, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, já tinha defendido o encurtamento do prazo entre as duas tomas da vacina Pfizer/BioNtech na última sexta-feira, dia 31 de julho. Henrique Gouveia e Melo recordou também que tinha sido reduzido o prazo entre as tomas das doses da vacina AstraZeneca, reforçando que deveria ser tomada uma decisão idêntica para a vacina da Pfizer/BioNtech.