DGS prometeu dar número de infetados por concelho esta semana mas agora diz que vai ser “assim que possível”

Contrariamente ao que tem vindo a ser habitual, e sem aviso prévio, a Direção Geral de Saúde, no boletim emitido na passada segunda-feira, não divulgou os dados referentes aos novos infetados em cada um dos concelhos do território nacional, prometendo que os mesmos seriam publicados no decorrer desta semana.

Entretanto, este domingo, no relatório diário surge uma nova informação sobre essa divulgação de números:

Os dados por concelho serão atualizados assim que possível, na sequência da reformulação dos indicadores relativos aos novos casos de COVID-19 pela Direção-Geral da Saúde.

Recordamos que desde o dia 25 de outubro não há informação oficial de novos casos Covid-19 em cada um dos concelhos do território nacional.