DGS atualiza regras: Caixões fechados em funerais de infetados com Covid-19

A empresa alimentar Brasmar, com uma unidade em Famalicão, renovou o Selo Sabor do Ano.

Em 2022, este selo é atribuído ao Polvo Limpo Ultracongelado e pelo terceiro ano aos Lombos e Postas de Bacalhau Demolhado Ultracongelado.

Para Fátima Macedo, responsável pela marca da Brasmar, «os excelentes resultados que, mais uma vez conseguimos, comprovam que os consumidores reconhecem o polvo e o bacalhau da Brasmar enquanto símbolos de qualidade».

Na unidade da Trofa, a Brasmar apresenta uma capacidade de produção mensal para o polvo limpo, premiado com o Sabor do Ano pelo 6º ano consecutivo, de mais de 500 toneladas.

Já o bacalhau, das 6 unidades industriais da Brasmar, 5 delas processam bacalhau e 3 dedicam-se em exclusivo à produção de bacalhau salgado e seco, nomeadamente, na Noruega, Gafanha da Nazaré e Famalicão. É na unidade da Trofa que se produz mensalmente 500 toneladas de bacalhau demolhado, premiado Sabor do Ano pelo 3º ano consecutivo.

A Brasmar, empresa participada do VigentGroup e do private equity MCH, foi fundada em 2003, assumindo atualmente a posição de líder nacional no setor alimentar de produtos do mar. A marca está atualmente presente em mais de 40 países, contando com unidades industriais em Portugal, Espanha e Noruega e com mais de 650 colaboradores. Em 2020, ano em que se constituiu a holding – Brasmar Group SGPS, a faturação do grupo ascendeu aos 191 milhões de euros.