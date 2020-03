D`Gostar com take-away e entregas ao domicílio

A equipa do D’Gostar de Famalicão/Póvoa/Guimarães/Vila do Conde continua a trabalhar para o servir da melhor forma.

Agora, através de take-away e entrega ao domicílio, com ementa variada, todos os dias.

🌅TERRA MOSTRA – Durante este mês de Agosto a Cidade Hoje vai mostrar o que de melhor há em Famalicão.📍 Hoje destacamos o take away D'gostar FamalicãoO melhor da cozinha nacional e internacional sempre pronta para levar para casa☎️ 252 114 086 Publicado por Cidade Hoje em Sexta-feira, 30 de agosto de 2019

Pode provar lombinhos de porco com cogumelos, bifes de frango, tripas à moda do Porto, filetes de pescada, panados normais e panados à d´Gostar, pataniscas com arroz de feijão, lombo recheado. Há saladas, sobremesas e pratos vegetarianos.

Sugerimos que faça as suas encomendas. Receba as suas refeições de forma rápida e com todas as regras de segurança e higiene alimentar como recomenda a Direção Geral da Saúde.

Pode utilizar as parcerias de delivery através do ubereats e comeremcasa.

D’Gostar e voltar por mais!!!

Vila Nova de Famalicão – Avenida do Brasil N 3375 Loja 8 4760-010, tel: 252 114 086.

Póvoa de Varzi m – Rua Gomes Amorim – 1122-4490-641, tel: 252 691 366.

Vila do Conde – Av. Júlio Graça, n.º 221 r/c 4480-672. tel: 252 615 469.