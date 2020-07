Dezenas de famalicenses solicitam apoio à renda

As candidaturas ao programa excecional de apoio à renda Covid-19, lançado pela Câmara Municipal de Famalicão, arrancaram em abril e ainda decorrem.

Desde então, foram submetidas 35 candidaturas, das quais 15 foram consideradas elegíveis, 8 inelegíveis e 6 rejeitadas por não reunirem as condições necessárias para a concessão do apoio. Atualmente encontram-se em avaliação 6 candidaturas. O valor do apoio atribuído até agora pela autarquia ultrapassa os 3 mil euros.

O programa excecional de apoio à renda Covid-19 ainda está em vigor e as candidaturas decorrem em https://rendas.famalicao.pt/, bastando apresentar os documentos solicitados que comprovem a situação socioeconómica do agregado.

Para além desta medida extraordinária, a autarquia decidiu também reabrir as candidaturas ao programa “Casa Feliz – Apoio à Renda”, que apoia as famílias que vivem em habitações arrendadas e que, de uma forma temporária e inesperada, se vejam sem condições financeiras para cumprirem os contratos celebrados com os seus senhorios.

O período normal de candidaturas para este apoio municipal decorreu durante os meses de novembro e dezembro e resultou na atribuição de um apoio a 274 famílias, ao longo de um ano, nas suas despesas com a habitação, num investimento de cerca de 280 mil euros.

Desde que o programa foi reaberto já foram submetidas 31 candidaturas, das quais 13 foram consideradas elegíveis.