Dez coros cantaram e encantaram na Praça D. Maria II

Dez coros comunitários uniram-se, na tarde deste domingo, para cantarem as músicas de Natal mais tradicionais, encerrando, deste modo, a campanha natalícia 2019 no concelho. Centenas de pessoas formaram este mega coro que foi dirigido por Keith Horsfall, músico e professor envolvido na educação artística há mais de 30 anos. O momento encheu a Praça D. Maria II com centenas de pessoas.

Em palco, estiveram todos os participantes dos dez coros representativos de cada uma das Comissões Sociais Inter-Freguesias que, ao longo do passado mês, trouxeram a magia e a música de Natal.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, assistiu ao concerto e, no final, aos jornalistas, falou «de uma iniciativa que é a prova da força e do potencial da nossa comunidade. Juntos conseguimos fazer coisas verdadeiramente fantásticas», afirmou o autarca.

O espetáculo foi o culminar da iniciativa “Comunidades (en)Coro”, promovida pela Câmara Municipal, no âmbito do programa Famalicão Comunitário, durante a época natalícia.

A iniciativa arrancou no dia 1 de dezembro, com concertos todos os domingos, no Mercado de Natal.