Dez casos de covid na equipa de futsal do FC Famalicão

A turma do 12.º ano do Curso Técnico de Geriatria da Didáxis – Cooperativa de Ensino venceu, na categoria de ensino secundário, o concurso de fotografia da Águas do Norte dirigido à comunidade escolar com a designação “Aproveitar +”.

A este concurso, com o tema “A Água e a Escola”, concorreram 221 fotografias, submetidas por escolas, do pré-escolar ao secundário, localizadas na área de gestão da empresa Águas do Norte, responsável pela exploração e gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, e do sistema de águas da região do Noroeste, em “baixa”.

Foram atribuídos 5 prémios vencedores e 6 menções honrosas, os quais foram escolhidos pelo respetivo júri do concurso. Dada a grande adesão, a Águas do Norte tem por objetivo fazer uma exposição itinerante.

Os prémios alcançados serão entregues em sessões presenciais, que deverão ocorrer oportunamente nas escolas premiadas e com a presença de cada uma das turmas vencedoras.

Para visualizar as fotos premiadas e as menções honrosas do concurso, aceda ao website da Águas do Norte em: https://www.adnorte.pt/pt/educacao-ambiental/concurso-de-fotografia/?id=192