Detidos: sem carta e com 1,67 de álcool no sangue

A PSP deteve um cidadão, com 36 anos de idade, por desobediência, uma vez que o mesmo encontrava-se com a carta de condução apreendida.

A ocorrência teve lugar no dia 28 de março, pelas 17H10, na cidade de Vila Nova de Famalicão, na Rua Vasco da Gama.

Detenção por condução sob o efeito do álcool

No domingo, pelas 22H45, na cidade de Vila Nova de Famalicão, na Avenida do Brasil, a PSP deteve um cidadão, com 41 anos de idade, por apresentar uma taxa de alcoolemia de 1,67 g/l no sangue. O cidadão tinha sido interveniente num acidente de viação.