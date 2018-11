Nas cidade de Vila Nova de Famalicão e Braga, a PSP deteve, este fim de semana, cinco pessoas, com idades entre os 23 e 53 anos, por condução automóvel sob influência do álcool. Submetidas ao teste de alcoolemia, apresentaram uma taxa entre 1,288 e 2,80 g/l no sangue. Os detidos foram notificados para comparecerem junto dos respetivos Tribunais.