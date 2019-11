Detidos em Lisboa dois homens suspeitos de serem autores de assalto violento em Ribeirão

Foram detidos pela PSP, em Lisboa, dois presumíveis responsáveis por um assalto violento em Ribeirão.

Os homens foram capturados numa barricada montada na A1, na zona de Alverca. Eles pertencerão a um grupo que, na noite da passada terça-feira, invadiu uma casa em Ribeirão e agrediu o proprietário da mesma até que ele desse o código do cofre.

O grupo colocou-se em fuga com 16 mil euros em dinheiro, deixando a vítima em estado grave. Parte do gang encontra-se agora detido depois de ter sido intercetado pelas autoridades, na região centro do país.

Alguns documentos levados do cofre acabaram por ser recuperados na sequência desta operação policial.