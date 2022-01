Detidos cinco suspeitos de tentar matar um homem em Guimarães por desentendimentos laborais

Morreu na noite desta terça-feira Miguel Faria, músico dos “We Find You” e “Siga a Farra”.

O artista, natural de Guimarães, tinha 38 anos e perdeu a luta contra um cancro que travava desde 2020.

“Foi durante esta noite que o Miguel partiu. Ele travou uma batalha nobre, foi tantas vezes corajoso quando eu tinha medo, e mesmo nos momentos mais difíceis escreveu músicas que me inspiraram e me trouxeram um sorriso. Para ele chegou a hora de descansar, para mim a hora de lhe agradecer. Obrigado por me teres mandado uma mensagem no Facebook a dizer que tinhas um ‘projeto’, mal sabia eu que se tornaria num sonho com anos de aventuras, viagens, sorrisos, momentos tão lindos. Levaste-me mais longe do que alguma vez eu teria conseguido ir sozinho e ensinaste-me a sonhar de uma forma que eu não sabia ser possível. Vais deixar muitas saudades, e mesmo agora quando escrevo estas palavras sei que cada lágrima que choro vem com um obrigado, obrigado, obrigado”, lê-se nas redes sociais do projeto.