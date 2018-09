Detidos alegados autores de assalto a casa na freguesia de Bairro

Foram detidos os presumíveis autores do sequestro e roubo a um casal residente em Bairro.

O assalto ocorreu no mês de novembro do ano passado, mas os assaltantes foram detidos há poucos dias pela Polícia Judiciária do Porto.

Os três assaltantes têm entre 19 e 49 anos de idade e residem nas freguesias de Bairro, Calendário e Bente.

No assalto, que durou quatro horas, o casal foi obrigado a ir para a cave, completamente nu. Enquanto isso, os homens despejaram a habitação. Retiraram eletrodomésticos, relógios, peças em ouro e roupa. Na fuga levaram ainda dois carros de luxo.

Os autores do assalto alegam que se tratou de uma cobrança de dívida por droga. O casal estaria a dever milhares de euros em estupefacientes.