A PSP deteve um cidadão, de 40 anos, suspeito de furto num estabelecimento comercial da Rua Conselheiro Santos Viegas. O alerta foi dado pelas 3 horas da madrugada desta segunda-feira. A PSP encontrou o suspeito no interior do estabelecimento. Foi detido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Famalicão.