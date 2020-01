Detido presumível responsável por ter roubado carro que abandonou em Famalicão

Foi detido pela GNR, em Vila Nova de Gaia, o presumível autor do crime de furto de uma viatura deixada ao abandono, no último fim de semana, na freguesia de Cruz, em Vila Nova de Famalicão. O carro foi roubado no Porto, tendo sido localizado este domingo por populares na N14, sem bancos e com a ignição ligada.

O suspeito é um homem de 34 anos que já estava a ser investigado há 5 meses. Foi detido na sequência de mais um crime de carjacking, a uma condutora em Vila Nova de Gaia, no passado dia 27 de janeiro.

Além destes crimes, o detido, que já tem antecedentes criminais, responde ainda por utilização de matrículas falsas e abastecimentos de combustível sem efetuar pagamento.

