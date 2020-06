A PSP deteve, esta quarta-feira, pelas 21H03, na Avenida do Brasil (estrada Famalicão – Guimarães), um cidadão com 61 anos de idade, por condução de veículo automóvel sob influência do álcool. Submetido ao teste de alcoolemia, apresentou uma TAS de 1,22 no sangue.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.