Detido por burla informática a empresa de confeções

A PJ efetuou uma busca no domicílio do detido, na área do Porto, apreendendo o computador utilizado e o vestuário ilicitamente obtido.

Em comunicado, a PJ refere que o detido está indiciado pela prática dos crimes de burla informática, acesso ilegítimo e falsidade informática. Segundo a PJ, desde dezembro de 2017 que o detido «acedia ilegitimamente ao sistema informático de uma empresa de confeções e interferia no registo de pagamentos de compras via internet, produzindo documentos não genuínos de ofertas, que usava em seu proveito».

