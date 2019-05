Um homem, de 28 anos, foi detido pela PSP, na madrugada deste domingo, por injúrias e agressões a agente de autoridade. No decorrer de uma intervenção policial, na Rua do Covelo, em Calendário, o suspeito não acatou as ordens do agente da PSP, tendo-o agredido e insultado, motivo pelo qual foi detido.