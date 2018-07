Detido feirante que assaltou empresa de Lousado

A Polícia Judiciária (PJ), através da diretoria do norte, deteve um indivíduo de 44 anos de idade, suspeito de ser um dos autores do assalto à mão armada a uma empresa de confeções em Lousado, Famalicão.

O assalto ocorreu no dia 3 de julho, sendo que a PJ procura ainda outros presumíveis “co-autores” do assalto. «O arguido, em conjugação de esforços com outros co-autores ainda não identificados, durante o horário normal de funcionamento do estabelecimento, irrompeu pelo mesmo e, mediante utilização de arma de fogo, apoderou-se de mercadoria acabada num valor aproximado de 15 mil euros», confirmou a PJ.

O assalto tem contornos de alguma violência psicológica, com as vítimas do roubo a serem «sistematicamente ameaçadas com armas de fogo» e «despojadas de alguns valores pessoais». Segundo a PJ as vítimas «foram mesmo encerradas nas instalações da empresa».

O detido, feirante, com antecedentes criminais por crimes de roubo e contra a propriedade, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.