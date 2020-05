Detido em flagrante por tentativa de furto em fábrica de Fradelos

Na madrugada desta quinta-feira, a GNR de Famalicão deteve um homem, de 40 anos, pela tentativa de furto a uma empresa têxtil de Fradelos.

Na sequência de uma denúncia de que um veículo, com três homens no seu interior, se encontrava a rondar uma fábrica têxtil, os militares deslocaram-se para o local, tendo detetado um homem, junto à porta de entrada da fábrica, a tentar arrombar a fechadura com um pé de cabra.

Ao aperceber-se da presença dos militares da GNR, o suspeito tentou a fuga, mas rapidamente foi encontrado num terreno agrícola, apesar de escondido na vegetação.

O homem será presente, esta sexta-feira, ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.