Detidas 41 pessoas e encerrados 63 estabelecimentos

A Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública continuam a desenvolver intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população, dando cumprimento às determinações do Decreto que renovou o Estado de Emergência, em vigor desde as zero horas de 18 de abril

Até esta quarta-feira, as forças de segurança já detiveram 41 pessoas por crime de desobediência, das quais 17 por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 22 por desobediência ao dever de recolhimento domiciliário, 1 por desobediência ao encerramento de instalações e estabelecimentos e outra por desobediência às regras de funcionamento na prestação de serviços.

No mesmo período, foram encerrados 63 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

O Ministério da Administração Interna, perante a necessidade de todos contribuírem para conter o contágio da COVID-19, insiste no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência.