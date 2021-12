Detetado novo foco de gripe das aves em Portugal

Duas mulheres ficaram feridas, na sequência de um acidente de viação. na EN205, em Barcelos.

O sinistro, uma colisão entre dois carros, aconteceu ao final da tarde desta terça-feira.

As vítimas, com idades entre os 40 e 45 anos, foram assistidas no local pelos bombeiros e transportadas para o hospital de Barcelos, com ferimentos considerados ligeiros.