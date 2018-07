Durante o fim-de-semana, nas cidades de Vila Nova de Famalicão e Guimarães, a PSP deteve dois cidadãos com 52 e 60 anos de idade, por condução de veículo automóvel sob influência do álcool, quando submetidos ao teste de alcoolemia, apresentaram uma TAS de 2,48 e 2,39 g/l no sangue, respetivamente.

detidos foram notificados para comparecerem, nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal

Judicial de Vila Nova de Famalicão e Guimarães.