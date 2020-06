A PSP de Famalicão deteve na madrugada desta terça-feira, entre as 01H39 e as 03H16, na cidade de Vila Nova de Famalicão, dois cidadãos, com 40 e 25 anos de idade, por condução de veículo automóvel sob influência de álcool.

Depois de submetidos ao teste de alcoolemia, apresentaram uma TAS de 2,20 e 1,90 g/l no sangue, respetivamente.

Os detidos foram informados que irão ser notificados, posteriormente, para comparecerem no Tribunal de Famalicão.