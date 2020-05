Desvendado projeto da “Casa de Delães”

O antigo Centro de Saúde vai albergar a futura Casa de Delães que estará pronta em 2021. O projeto foi apresentado há um ano, durante as comemorações do Dia da Freguesia, e, neste sábado, 12 meses depois da apresentação, a junta de freguesia desvenda algumas imagens do que está a ser projetado.

O futuro espaço vai albergar a sede da Junta, um auditório, os CTT, associações e outros serviços para a comunidade.

O projeto da Casa de Delães, desenvolvido pelos serviços municipais, implica a remodelação e ampliação do antigo Centro de Saúde. O edifício foi entregue ao município pela Administração Regional de Saúde do Norte, em contrapartida pela cedência do terreno e infraestruturas necessárias para a construção da nova unidade de saúde de Delães, por parte da Câmara Municipal. Recorde-se que o novo Centro de Saúde de Delães foi inaugurado em 2007, mas só dez anos depois, em agosto de 2017, foi formalizada a contrapartida assumida pela ARS Norte.