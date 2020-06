Desvendado o mistério: Luís Barroso foi o “Batman Trompetista” durante os últimos meses

O super-herói que andou, nos últimos meses, a animar as noites de confinamento dos famalicenses, decidiu revelar a sua identidade.

O Batman Trompetista chama-se Luís Barroso, tem 25 anos, e é residente na freguesia de Telhado, em Vila Nova de Famalicão.

O jovem é programador cultural na Câmara Municipal de Famalicão, professor de música e ainda mágico.

Na noite da passada sexta-feira, o Batman Trompetista encerrou esta etapa de abrilhantar as noites dos famalicenses com um concerto final. O espetáculo, com a presença de muitos amigos do jovem, decorreu no jardim do edifício Famicasa, ao lado do Parque da Devesa.