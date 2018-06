Desporto famalicense ganha mais de um milhão de euros em seis meses

Do atletismo ao futebol, das artes marciais ao ciclismo, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão continua a apoiar em força e em todas as frentes o desporto famalicense.

Os números do primeiro semestre deste ano não deixam margem para dúvidas: entre os meses de janeiro e junho, o executivo municipal liderado por Paulo Cunha aprovou a atribuição de mais de um milhão de euros destinados a apoiar a atividade das coletividades desportivas e atletas do concelho.

Os apoios aprovados nas últimas reuniões de câmara destinam-se, entre outros fins, ao desenvolvimento das atividades de formação desportiva dos clubes; ao pagamento de inscrições federativas e seguros de atletas; à organização de eventos desportivos locais, nacionais e até mesmo, internacionais; à concretização de obras de beneficiação e manutenção de espaços e equipamentos desportivos, e distribuem-se pelas mais diversas modalidades: basquetebol, hóquei em patins, andebol, alex ryu-jitsu, atletismo, futsal, ginástica e dança, bilhar, pesca desportiva, futebol, entre outras.

Ainda na última reunião do executivo municipal, que decorreu na passada quinta-feira, 21 de junho, foram apresentadas dez propostas de investimento na área do desporto. São disso exemplo o apoio à organização do Rali de Famalicão 2018 no valor de quase 14 mil euros, o apoio financeiro para obras de reforço do sistema de iluminação do Clube Desportivo de Lousado, no valor de 23 mil euros, entre outros.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, fala num investimento “importante e indispensável” para o desenvolvimento e sucesso desportivo das coletividades e atletas do concelho. “São apoios com vários fins, nas mais variadas modalidades, para associações, clubes e atletas das várias freguesias do concelho, que muito vão contribuir para engrandecer ainda mais o desporto famalicense”.

E acrescenta: “A Câmara Municipal vai estar sempre disponível para apoiar financeiramente os projetos desportivos porque sabemos que este é, acima de tudo, um investimento no bem-estar da população e na formação dos nossos jovens”.