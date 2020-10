Desporto: Apenas a primeira e segunda ligas e futebol feminino vão a jogo

O fim de semana desportivo resume-se à realização dos jogos da primeira e segundas ligas de futebol e ao campeonato nacional feminino da Liga BPI.

As restantes modalidades não disputam as jornadas agendadas, incluindo os campeonatos da Associação de Futebol de Braga.

Esta decisão foi tomada, esta quinta-feira, após uma reunião entre o Secretário de Estado do Desporto e as várias federações e resulta das limitações de circulação impostas pelo governo, entre sexta e terça-feira, no âmbito das medidas de combate à pandemia covid-19