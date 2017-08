DESPISTE SEGUIDO DE COLISÃO FAZ TRÊS FERIDOS EM REQUIÃO

Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, num despiste seguido de colisão na freguesia de Requião, em Vila Nova de Famalicão. O acidente terá acontecido por volta das 23h00, em plena estrada nacional 206.

O ferido que inspira mais cuidados tem cerca de 25 anos, seguia no lugar do pendura do veiculo que se terá despistado e que depois foi embater num outro carro que circulava no sentido contrário.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Famalicão acompanhados pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e pela VMER de Famalicão.