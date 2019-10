O despiste de uma viatura ligeira, na variante nascente de Vila Nova de Famalicão, está a condicionar o trânsito para aqueles que circulam no sentido Porto – Braga.

O acidente deu-se por volta das 17h20, na freguesia de Gavião, antes da saída para a Av. do Brasil, e para o local foram acionados os bombeiros voluntários famalicenses que socorreram uma pessoa.

A única vitima do acidente, que apresenta ferimentos considerados ligeiros, deverá ser transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Para o local foi chamada a PSP.