Despiste na Avenida dos Descobrimentos provoca um ferido grave

Esta manhã, pelas 7h45, o despiste de um automóvel, na Avenida dos Descobrimentos, à saída da cidade, provocou um ferido grave e um ligeiro. O veículo circulava no sentido Famalicão-Porto quando, por razões ainda desconhecidas, despistou-se e foi embater, com violência, num muro no final da avenida.

Os acidentados, que tiveram que ser desencarcerados, foram socorridos pelos BV Famalicão e por uma equipa da VMER. Um dos feridos foi transportado para o hospital de Braga e o outro para o Centro Hospitalar do Médio Ave, unidade de Famalicão.