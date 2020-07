Despiste na A7 provoca ferido grave

Um ferido grave é o resultado de um despiste na autoestrada A7, sentido Famalicão/Vila do Conde. O acidente ocorreu esta manhã, por volta das 08h25, na zona de Fradelos, numa reta da autoestrada.

O ferido é um médico, de 70 anos. Foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão para o Hospital de Braga.

As causas do despiste do carro, que ficou imobilizado na berma, ainda estão por apurar. O trânsito esteve condicionado e a Brigada de Trânsito também esteve no local.

(Foto: BV Famalicão)