Uma pessoa ficou ferida na sequência de um acidente de viação, registado na tarde desta sexta-feira, na Avenida Jorge Reis, em Outiz, Vila Nova de Famalicão.

B.V.Famalicão

A vítima foi transportada com ferimentos ligeiros para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão.