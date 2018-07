Despiste em Arcozelo deixa homem ferido com gravidade

Um despiste esta sexta feira numa via municipal no concelho de Vila Verde deixou em estado grave condutor de um carro. A viatura caiu mesmo num barranco. O acidente aconteceu na freguesia de Arcozelo, na via que liga à Estrada Nacional (EN) 202, via Marrancos.

Ao que foi possível apurar o carro entrou em despiste numa curva, bateu num marco de água e acabou por sair para fora da estrada. Os Bombeiros Voluntários de Vila Verde, juntamente com elementos da SIV de Ponte de Lima e VMER de Braga, socorreram o indivíduo, que será natural de Arcozelo.

“Apesar da informação inicial para socorro apontar para encarcerado, à nossa chegada a vítima estava fora da viatura”, referiu fonte envolvida no socorro, que mobilizou para o teatro de operações 11 elementos.

Com ferimentos considerados “graves”, a vítima foi transportada para o Hospital de Braga.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Fonte: Diário do Minho