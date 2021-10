Desfolhada e música pela Banda de Famalicão na Feira de S. Miguel

Desde quarta-feira que a Praça-Mercado Municipal é palco para a Feira de S. Miguel, que decorre até este sábado.

Para além do Mercado dos Lavradores, entre as 07h00 e as 13h00, o último dia do certame contempla duas outras iniciativas. Este sábado, às 16 horas, cumpre-se uma das mais antigas tradições minhotas, a desfolhada, com animação musical a cargo do Grupo Etnográfico Rusga de Joane.

À noite, pelas 21h00, há música com a atuação da Banda de Famalicão. Do alinhamento do concerto faz parte excertos dos filmes: “Super-Homen, Pirata das Caraíbas, Parque Jurássico, Indiana Jones, Rei Leão e Guerra das Estrelas”, com músicas de diversos autores e de diferentes estilos.