Desenvolvimento de Riba de Ave une Câmara e PS: a diferença está na forma

O Partido Socialista apresentou, esta quinta-feira, uma proposta de apoio ao desenvolvimento económico/social da Vila de Riba de Ave.

O PS quer que a Câmara Municipal adquira as antigas instalações da Fábrica de Tecidos Oliveira Ferreira, para aí ser instalado um pólo industrial inovador para as empresas se fixarem na vila e que no espaço contíguo a esse terreno seja construída uma central de camionagem. «É preciso criar mais emprego e mais-valias para promover o desenvolvimento sócio-económico dos ribadavenses e das freguesias vizinhas», explica o vereador socialista Nuno Sá.

Esta proposta não teve a aprovação da maioria PSD/CDS-PP. O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, aceita os pressupostos socialistas, mas recorda que toda e qualquer intervenção urbanística na vila é feita com enquadramento e não de forma casuística. «É preciso um enquadramento e não intervenções avulso. E isso está a ser feito, por exemplo com a reabilitação do Cine Teatro Narciso Ferreira, por forma a que quando tomamos uma decisão ela tenha efeitos práticos em toda a comunidade».