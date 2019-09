O Centro de Estudos Camilianos, em Seide de São Miguel, recebe na tarde deste domingo, um evento denominado “Desenha a tua Vida”, com a presença do orador Ricardo Mendoza, especialista em intervenção estratégica, programação neurolinguística (PNL) e inteligência positiva.

O melhoramento da vida profissional, a motivação e o relacionamento com os colegas, amigos e família serão alguns dos temas abordados na palestra. O evento, com organização da Faz Acontecer, é aberto ao público e tem entrada gratuita. Todas as contribuições angariadas revertem a favor dos Bombeiros Voluntários de Famalicão.