Desempenho do ACES Ave/Famalicão vale um lugar entre os dez melhores do SNS

A ACES Ave/Famalicão faz parte do top ten do índice de desempenho global do Serviço Nacional de Saúde, com 78 pontos.

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES Gerês/Cabreira), que serve os concelhos Vila Verde, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro e Vieira do Minho, recebeu a melhor avaliação, entre os ACES do distrito de Braga, do Serviço Nacional de Saúde, no processo de avaliação do desempenho global.

O ACES Gerês/Cabreira garantiu 79 pontos em 100 possíveis, sendo que o “Top 10” do SNS foi liderado pelo ACES Póvoa de Varzim/Vila do Conde (83 pontos), seguindo-se o ACES Aveiro Norte e o ACES Vale do Sousa Sul (ambos com 81 pontos) e o ACES Santo Tirso/Trofa, com 80 pontos. No “Top 10” entrou, ainda, o Agrupamento de Centros de Saúde Ave/Famalicão